Наталья Вахонина: «Что бы мне ни приписывали, с судимостью в совет при МВД не берут»
Когда в Общественный совет при ММУ МВД «Нижнетагильское» включили главного редактора АН «Между строк» Наталью Вахонину, ей тут же припомнили уголовное преследование трёхлетней давности и стали гадать, что даст журналистке новый статус. На этот и другие вопросы Наталья Вахонина ответила TagilCity.ru.
TagilCity.ru: Зачем тебе это надо?
Наталья Вахонина: Честно говоря, пока не знаю, что из этого выйдет. Будучи журналистом, я знала, что есть какой-то Общественный совет при МВД, но чем конкретно он занимается, не до конца понимаю. Видела, что какие-то акции проводят, с которых присылают пресс-релизы, но они не в полной мере показывают, что даёт их деятельность. Появилась возможность узнать это, потому что Общественный совет — открытая организация, в неё может попасть по большому счёту любой. Так или иначе, мне, как представителю СМИ, это будет полезно. Не только сам Общественный совет изнутри посмотреть, но наладить более плотные отношения с полицией. В конце концов, они нам дают много инфоповодов. Поэтому я решила подать анкету.
То есть, ты сама изъявила желание вступить в ОС?
Да, я подала анкету ещё осенью 2019 года и, если честно, успела даже об этом забыть, а в январе стало известно, что меня приняли. Из подавших заявки отбирал участников Ибрагим Абабакарович [Абдулкадыров, начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское»], и уже только по составу можно сказать, что он как минимум возлагает надежды на эффективность Совета по налаживанию отношений с общественностью, иначе там были бы одни ветераны полиции. Ну, знаешь, вот сказали сверху, что нужен какой-то там Общественный совет, набрали своих, чтобы отчитаться — вот есть у нас совет, пусть сидят, не отсвечивают. А так сейчас в ОС, конечно, есть представители МВД, но большая часть — это представители бизнеса, промышленности, культуры, спорта, духовенства, есть педагоги и очень много представителей СМИ.
Ты только что рассталась с бизнесом, потому что, как говорила, он отнимает слишком много времени, а уже нагружаешь себя общественной деятельностью.
Бизнес отнимал почти всё моё время, свободное от журналистики. Не думаю, что ОС будет отнимать столько же. В анкете был список мероприятий Совета с вопросом, в каких из них я могу принять участие. Я посмотрела и выбрала несколько, которые смогу потянуть — и, разумеется, которые мне интересны.
Какие например?
Например, Общественный совет рассматривает жалобы от граждан, я бы хотела поработать с этим. Ещё есть экскурсии в места, куда доступ ограничен — допустим, СИЗО, посмотрю, в каких условиях содержатся арестанты. Ещё есть конкурсы детских рисунков. Не смейся. Мне действительно, как маме в первую очередь, интересно, как дети воспринимают полицейских. Понятно, что в возрасте пяти-десяти лет для ребёнка они все поголовно «дяди Стёпы». Мне кажется важным с детства формировать правильное отношение к правоохранителям. Ты сам прекрасно знаешь, какие предрассудки существуют насчёт полицейских. Да, случаются — и не редко — прецеденты, которые их дискредитируют…
Как в случае с Голуновым в прошлом году, когда против полиции объединились почти все журналисты?
Как пример, да. Но надо понимать, что есть другие — позитивные — примеры. По роду деятельности мне приходится видеть, как работает полиция, и я вижу, что это очень тяжёлая работа. Важная и тяжёлая. Справедливо было бы, чтобы эта сторона их деятельности освещалась.
Это уже к вопросу об эффективности их, так скажем, пиар-инструментов.
Как раз Общественный совет — отчасти тоже их пиар-инструмент. Надо провести тот же конкурс рисунков, надо наградить ветеранов, надо организовать другие подобные мероприятия, надо, возможно, придумать, другой подход к освещению своей деятельности, но у полиции для решения этих задач, тем более, для выдумывания каких-то новых подходов просто не хватает времени, потому что всё занимает их непосредственная работа. Лично я надеюсь, что, взглянув на работу ОС, возможно, придумаю что-нибудь в этом плане. Думаю, мой опыт главного редактора интернет-издания и познания в области СМИ пригодятся.
Уверена, что такое ведомство будет восприимчиво к свежим инициативам? И не изнутри, а от стороннего человека, пусть и состоящего в их Совете.
В том и дело, что мы не знаем наверняка, как всё это работает. Вот я и посмотрю.
Нам ждать инсайдов с Совета? Как организуется его работа, как принимаются решения?
У меня нет цели сливать внутренние обсуждения с заседаний.
А остальные участники могут быть в этом уверены, учитывая что ты из СМИ?
Я же там не единственный представитель СМИ. Кстати, в этом плане там всё органично: есть представители печатных изданий, есть радио, есть интернет. Если присутствие других журналистов не смущает Совет, то почему должно смутить моё? И потом, ОС — достаточно открытый орган, они сами приглашают на свои встречи журналистов.
То есть, твоё назначение новые коллеги нормально восприняли?
Уже было одно заседание, и я, откровенно говоря, чувствовала себя как новенькая в классе. Там всё-таки по большей части сложившийся коллектив: больше половины участников нового состава работали ещё в предыдущем, а некоторые и ещё раньше. Но в целом знакомство прошло нормально.
По реакции в телегам-канале «Несоловей» не скажешь.
Это да, было неприятно. Все мы прекрасно знаем, чей это канал, и очень странно как минимум, что пока мы сидели за одним столом на заседании Совета, Александр Владимирович [Соловьёв, директор рекламного агентства AMG] ни одного слова против моего присутствия не сказал, а потом выходит пост, где меня обливают грязью. К тому же, он, как давний участник Совета должен быть знаком с кодексом ОС: «…относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества. Воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных выражений».
Обиделась?
Обиделась — не совсем подходящее слово. Понимаешь, там написан абсолютный бред, но вперемешку с реальными фактами из моей биографии, что его можно принять за правду. Ко мне уважаемые в городе люди, занимающие не последние посты, обращались совершенно ошарашенные этим постом: «Наташа, у вас разве есть судимость?!» (В 2016 году Наталья Вахонина проходила подозреваемой в уголовном деле по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» о размещении на ВК-странице «Русский образ Нижний Тагил» песен экстремистского содержания, но в 2017-м свердловское управление СКР установило, что этой страницей «ВКонтакте» пользовалась не Вахонина, и объявило о прекращении уголовного преследования — прим. ред.). Как ты понимаешь, в Совет нельзя включать людей с, как написано в том посте, «уголовным прошлым». Представляешь, какую это тень бросает на начальника полиции?
Не пыталась после этого выяснить отношения с Соловьёвым?
Это был бы очень неловкий разговор. Я бы даже не знала, с чего его начать. Можешь считать меня трусихой, но мне кажется, подобное лучше проигнорировать. Опять же, Александр Владимирович, если захочет, сам может высказать мне в лицо, если у него есть какие-то претензии, а я, пожалуй, пока восприму этот «привет» как проверку «новенькой в классе» на стрессоустойчивость. Ну правда, я не ради разборок аля-здравствуй-школа пошла в Совет.
Но я всё равно не до конца понимаю, зачем ты туда пошла. Какая у этого конечная цель?
Ну какая может быть конечная цель? Давай так. Пока цель — исключительно исследовательская. Совет формируется на три года, возможно (вдруг!), за это время у меня появятся крутые идеи, как оказаться полезной. А до тех пор я буду просто действовать по утверждённому Советом плану мероприятий. Статус члена совета при МВД позволит мне, пусть не изнутри, но ближе рассмотреть работу полиции. А каким будет результат, станет ясно в конце этого исследования.