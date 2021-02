Напрасные слова Куйвашева, травля детей и мусульмане: итоги недели в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе в повестке мелькали как топовые персоны региона, так и простые люди. Какие истории запомнились нашей редакции - читайте в традиционных итогах недели.

Слова Евгения Куйвашева о том, что проекты санитарно-защитных зон предприятий Нижнего Тагила находятся на госэкспертизе, не нашли своего подтверждения. Громкое заявление российский чиновник сделал в декабре 2020 года, отвечая на вопрос нашего издания. Губернатор с уверенностью сообщил, что местные загрязнители ждут оценку проектов от специалистов, однако мы сделали запросы на предприятия и выяснили: в трех случаях из четырех Куйвашев сказал неправду, а его подчиненные из департамента информполитики даже не нашли способа как-то это завуалировать. Почему губернатор позволил себе публично соврать? В этом мы еще разберемся. А по итогу — в Нижнем Тагиле проект СЗЗ разработан только у УВЗ, реализована санзона у «Уралхимпласта». При этом ни ЕВРАЗ НТМК, ни банкротящийся ВГОК, ни химзавод «Планта» до сих пор не имеют понимания о собственной СЗЗ, которое могли бы обнародовать. Последний хотя бы признался, что заключил контракт на составление проекта только осенью. Почему предприятие олигарха Абрамовича так спокойно игнорирует запросы нашего издания по теме экологии? Складывается ощущение, что ответ на этот вопрос напрямую связан с ответом на вопрос предыдущий. «Правда или вымысел»: обманул ли Куйвашев насчет санитарных зон в Нижнем Тагиле? Флешмоб компании «Сима-ленд», посвященный Владимиру Путину, признан не нарушающим закон о митингах. Напомним, несколько тысяч сотрудников компании выстроились во фразу «Путин — наш президент». По словам министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, компанию ждало наказание за проведение публичного мероприятия в разгар пандемии. Однако позже стало известно, что компания миллиардера Андрея Симановского, известного близкими отношениями с Куйвашевым, все сделала по закону. Флешмоб сотрудников «Сима-ленда» в Екатеринбурге не признан незаконным Почти полторы сотни посетителей мечети на Красном Камне были задержаны в конце недели силовиками. Постоянно уставленные машинами дворы, публичное убийство баранов и прочие нюансы поведения посетителей мечети не дают покоя местным жителям. Это, конечно, официальная информация. Фактические претензии силовиков к группе задержанных мусульман на данный момент не озвучиваются. Силовики назвали задержание в тагильской мечети профилактическим мероприятием Пострадавшая из-за коронакризиса предпринимательница из Нижнего Тагила закрыла свой частный детский сад и никак не может выплатить деньги семье покалеченного воспитанника. В прошлом году у нее в учреждении серьезно пострадал маленький мальчик: он упал лицом на разбитую тарелку, сейчас ребенку предстоят дорогостоящее лечение и длительная реабилитация, но директор садика лишена дохода и приставы до сих пор не могут взыскать с нее порядка 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей стороны. Более 200 тысяч за изрезанное лицо ребенка должен тагильский частный детский сад Школьники с Вагонки уютно тусовались в паблике на почти 6,5 тысяч подписчиков: материли друг друга, выкладывали фото с агрессивными и оскорбительными подписями, призывали к насилию и в целом развлекались как могли. Пока однажды мама одного из подписчиков не увидела, что в этой группе предлагают отпинать ее сына. Две недели полиция искала правых и виноватых, а после нашей публикации тему подхватил сразу ряд СМИ и паблик был закрыт. Кстати, публикацию про школьника, с которого все и началось, выложила 12-летняя девочка. В Тагиле за травлю детей заблокирован паблик во «ВКонтакте» с 6,5 тысячи подписчиков На этой неделе из-за морозов замеры воздуха мы не делали, но уже с понедельника они возобновятся. Также впереди у нас несколько интересных экологических материалов, которые откроют глаза на многие события. Следите.

