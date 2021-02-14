Напрасные слова Куйвашева, травля детей и мусульмане: итоги недели в Нижнем Тагиле

Слова Евгения Куйвашева о том, что проекты санитарно-защитных зон предприятий Нижнего Тагила находятся на госэкспертизе, не нашли своего подтверждения. Громкое заявление российский чиновник сделал в декабре 2020 года, отвечая на вопрос нашего издания. Губернатор с уверенностью сообщил, что местные загрязнители ждут оценку проектов от специалистов, однако мы сделали запросы на предприятия и выяснили: в трех случаях из четырех Куйвашев сказал неправду, а его подчиненные из департамента информполитики даже не нашли способа как-то это завуалировать. Почему губернатор позволил себе публично соврать? В этом мы еще разберемся.