Станция метрополитена "Люблино" в Москве на сутки переименована

Департамент транспорта Москвы создал атмосферу любви на всех станциях метрополитена, а “Люблино” переименовали во “Влюблино” в честь Дня всех влюбленных.

По сообщению издания m24.ru, такое название дали станции столичного метрополитена ровно на сутки. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства. В Дептрансе указали, что в течение всего Дня всех влюбленных атмосфера любви будет царить на всех столичных станциях метрополитена. Чтобы добраться до “Влюблино”, москвичи и гости города могут использовать специальное приложение “Метро Москвы” и с его помощью составить оптимальный маршрут. Также на станции есть указатели, которые помогут найти нужную дверь. Кроме этого, на следующий день на станции метро организуют концерт популярных исполнителей Feduk и Cream Soda. Он будет проводиться в онлайн-формате из-за действующих в городе противокоронавирусных ограничений. Ранее сообщалось, что в столице организованы праздничные мероприятия в честь Дня всех влюбленных. В Москве подготовили ледовые площадки, где проведут разные розыгрыши с призами. Для участия в них нужно ознакомиться со списком парков, участвующих в акции, сделать фотографию на катке с любимым человеком и разместить в социальной сети Инстаграм. Обязательно нужно отметить место, где было сделано фото. Также москвичи и гости города смогут посетить ВДНХ, где также подготовлена праздничная программа для влюбленных.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter