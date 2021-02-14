Станция метрополитена "Люблино" в Москве на сутки переименована

По сообщению издания m24.ru, такое название дали станции столичного метрополитена ровно на сутки. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства. В Дептрансе указали, что в течение всего Дня всех влюбленных атмосфера любви будет царить на всех столичных станциях метрополитена. Чтобы добраться до “Влюблино”, москвичи и гости города могут использовать специальное приложение “Метро Москвы” и с его помощью составить оптимальный маршрут. Также на станции есть указатели, которые помогут найти нужную дверь.