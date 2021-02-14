Станция метрополитена "Люблино" в Москве на сутки переименована

Станция метрополитена "Люблино" в Москве на сутки переименована

Сегодня, 18:06ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Департамент транспорта Москвы создал атмосферу любви на всех станциях метрополитена, а “Люблино” переименовали во “Влюблино” в честь Дня всех влюбленных.

По сообщению издания m24.ru, такое название дали станции столичного метрополитена ровно на сутки. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства. В Дептрансе указали, что в течение всего Дня всех влюбленных атмосфера любви будет царить на всех столичных станциях метрополитена. Чтобы добраться до “Влюблино”, москвичи и гости города могут использовать специальное приложение “Метро Москвы” и с его помощью составить оптимальный маршрут. Также на станции есть указатели, которые помогут найти нужную дверь.

Кроме этого, на следующий день на станции метро организуют концерт популярных исполнителей Feduk и Cream Soda. Он будет проводиться в онлайн-формате из-за действующих в городе противокоронавирусных ограничений.

Ранее сообщалось, что в столице организованы праздничные мероприятия в честь Дня всех влюбленных. В Москве подготовили ледовые площадки, где проведут разные розыгрыши с призами. Для участия в них нужно ознакомиться со списком парков, участвующих в акции, сделать фотографию на катке с любимым человеком и разместить в социальной сети Инстаграм. Обязательно нужно отметить место, где было сделано фото.

Также москвичи и гости города смогут посетить ВДНХ, где также подготовлена праздничная программа для влюбленных.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы