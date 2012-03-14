Дмитрий Медведев: чиновников, расходы которых превышают доходы, смогут лишать имущества
14 марта 2012, 10:02ОбществоОльга
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Законопроект о контроле за расходами госслужащих предполагает, что чиновник, который не сможет объяснить превышение расходов над своими доходами, может быть как уволен, так и лишиться приобретаемого имущества. Об этом сообщил Президент РФ Дмитрий Медведев на заседании совета по противодействию коррупции, передает РИА Новости.
По его словам, уголовное наказание может быть применено к чиновникам,только если будет доказано преступное происхождение расходуемых имисредств. В противном случае действует принцип презумпции невиновности.
«Предполагается также внести изменения в целый ряд законодательныхактов, в частности и дополнить Гражданский кодекс положением, чтоприобретенное на сомнительные средства имущество обращается в доходгосударства», - добавил Президент.
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