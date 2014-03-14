Как говорится, счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные — несчастливы по-разному. В некоторых случаях дело ограничивается разводом. Однако если в семье есть дети, все усложняется. Необходимо решить массу сопутствующих вопросов, как то определение места жительства детей, размер и порядок оплаты алиментов на содержание одного или нескольких детей.

Наша консультация

Не все могут с уверенностью сказать, каковы сегодня алименты на двоих детей, каков порядок их уплаты. Подобная юридическая неграмотность может привести к нарушению прав детей. Консультация на юридическом сайте окажет практическую помощь в решении вопросов, связанных с алиментами.

Порядок консультации

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Алименты

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Вопрос выплаты алиментов стоит довольно остро в тех семьях, где брак распадается. Наши консультации предоставят исчерпывающую информацию о порядке начисления и выплаты алиментов или мер к неплательщикам.Порядокначисления алиментов определяется Семейным кодексом РФ. Важно понимать, что алименты могут взыскиваться не только с отца, но и с матери ежемесячно.

Размер алиментов на одного ребенка составляет 25% от зарплаты родителя. Размер алиментов на двоих детей составит 30% от зарплаты родителя. Размер алиментов на трех и более детей составляет 50% зарплаты родителя.

Пересмотр размера алиментов

Алименты начисляются с любого вида заработков. Однако их размер может быть пересмотрен, если материальное положение родителя ухудшается. Юридическая консультация поможет разобраться, имеет ли человек право на освобождение от алиментов или нет