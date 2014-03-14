Тагильский мастер Сергей Коротченя с выставкой «Солнечная береста»: встречаем весну! (ФОТО)

Береста – материал издавна любимый на Урале за гибкость, красоту, теплоту, свойства сохранять температуру и не пропускать влагу. Изделия из бересты широко применялись в уральском быту. Но далеко не всем береста открывает свои тайны, позволяя делать настоящие произведения искусства. Выставка «Солнечная береста» представляет работы мастера, который, можно сказать, избран берестой. В его руках она принимает самые различные виды и формы. Изделия С.А. Коротчени поражают своей гармонией, теплотой, радостным мировидением. За двадцать пять лет Сергей Арсеньевич создал немало интересных работ. На выставке, открывшейся в музее быта и ремесел горнозаводского населения, представлено 37 работ, созданные в разные годы.

Сергей Арсеньевич Коротченя родился в Нижнем Тагиле в 1961 году. Берестяным ремеслом увлекся двадцать лет назад. Он кропотливо плел берестяное кружево, используя простые инструменты. Методом проб и ошибок Сергей Арсеньевич добился изящества и совершенства своих изделий. Мастер любит экспериментировать и осваивать новые приемы обработки бересты. Он использует при работе технику плетения, включает элементы инкрустации.

Сергей Арсеньевич постоянный участник и дипломант выставок разного уровня. В 2011 г. С.А. Коротченя стал победителем городского конкурса им. Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» (Н. Тагил). В 2012 г. он победил в номинации «Художественная обработка бересты» на региональной выставке-конкурсе «Многоликое дерево» (г.Екатеринбург). В 2013 году получил диплом победителя в номинации «За сохранение традиций народного искусства» на XV выставке – ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка - 2013» (г.Москва).

Работает cлесарем КИПиА в ЦТА КХП ЕВРАЗ НТМК, имея за плечами 35 лет трудового стажа. Он - специалист высокого класса, наставник молодежи, активно участвует в общественной жизни цеха. Его имя занесено в Книгу почета ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

На выставке «Солнечная береста» представлены две работы хлебница и сахарница из фондов музея – заповедника, как работы, победившие на конкурсе «Мастер года – 2011» и предметы из личной коллекции автора.

Посещая культурные мероприятия, большинство представительниц прекрасного пола задумываются над тем, что надеть. Особенно сейчас, когда с каждым днем становится теплее. К подобранному наряду нужна соответствующая обувь. Это отличный повод познакомиться с новой коллекцией El Tempo.