Сбор подписей против абортов в рамках всероссийской акции #ЗаЖизнь начат в Нижнем Тагиле

Русская православная церковь всегда последовательно выступает против абортивных практик и технологий. Потому что принимает это как обыкновенное убийство. Понимаю, что существуют какие-то ситуации, когда необходимо это сделать, но для этого мы предлагаем строго регламентировать применение подобных практик в таких ситуациях. Каждый человек решает сам за себя, но если человек – верующий, который живет по заповедям божьим, он в любом случае поставит эту подпись, поскольку мы хотим жить в государстве, где аборт был бы вне закона. Потому что аборт в массовом характере, котором он сейчас, абсолютно неприемлем. Более всего мы выступаем за строгое законодательное ограничение таких практик рассказал журналистам TagilCity.ru настоятель Храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского иерей Олег Шабалин.