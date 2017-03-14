Сбор подписей против абортов в рамках всероссийской акции #ЗаЖизнь начат в Нижнем Тагиле
Акция #ЗаЖизнь, целью которой является сбор миллиона подписей против абортов, теперь проводится и в Нижнем Тагиле.
На момент подготовки публикации на официальной странице сообщества, посвящённого акции, сообщалось, что по всей России собрано уже 436 257 подписей. Акцию поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Миллион подписей предполагается собрать до Пасхи.
Поскольку теперь к сбору подписей присоединились и представители неравнодушной общественности Нижнего Тагила, журналисты TagilCity.ru поговорили об акции со священнослужителем, в храме которого на протяжении поста будут приниматься подписи:
Русская православная церковь всегда последовательно выступает против абортивных практик и технологий. Потому что принимает это как обыкновенное убийство. Понимаю, что существуют какие-то ситуации, когда необходимо это сделать, но для этого мы предлагаем строго регламентировать применение подобных практик в таких ситуациях. Каждый человек решает сам за себя, но если человек – верующий, который живет по заповедям божьим, он в любом случае поставит эту подпись, поскольку мы хотим жить в государстве, где аборт был бы вне закона. Потому что аборт в массовом характере, котором он сейчас, абсолютно неприемлем. Более всего мы выступаем за строгое законодательное ограничение таких практик рассказал журналистам TagilCity.ru настоятель Храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского иерей Олег Шабалин.
По мнению священнослужителя, принять участие в акции должны и нерелигиозные тагильчане.
Что касается людей неверующих, то тут они должны поступать с позиции своей совести. Я думаю, что если мы хотим жить в государстве, в котором осуждается убийство, то мы должны выразить позицию в любом случае поделился Олег Шабалин.
Поставить свои подписи в рамках акции #ЗаЖизнь жители Нижнего Тагила могут в десяти храмах и приходах Нижнего Тагила, расположенных по адресам: улица Металлургов, 32; улица Трудовая, 3; ул. Совхозная, 5; улица Лесная, 20; улица Пылаева, 23; Восточное шоссе, 28; улица Лебяжинская, 13; улица Зари, 13а; улица Радужная, 2а; улица 7 квартал, 17.
© Павел Щербина, TagilCity.ru