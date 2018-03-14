Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров
14 марта, 11:35Общество
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Евросоюз обнародовал список опасных товаров, вошедший в доклад за 2017 год. В список попали спиннеры.
Спиннеры с подсветкой могут повлечь проглатывание батарейки и тем самым вызвать ожог пищевода у ребенка.Также опасными при проглатывании могут быть мелкие детали игрушки.
Отметим, что в 2017 году Роспотребнадзор также признал, что спиннер может представлять опасность из-за мелких деталей, сообщают РИА Новости.
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