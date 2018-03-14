Конфликт между водителями на объездной в Екатеринбурге закончился стрельбой (ВИДЕО)
14 марта, 09:30Общество
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В Екатеринбурге разыскивают нарушителя, который на объездной дороге обстрелял ВАЗ-2106. ЧП произошло днём 13 марта.
Сюжеты: Екатеринбург
Около двух часов дня конфликт между автовладельцами Toyota Highlander и «шестёркой» закончился тем, что водитель внедорожника достал пистолет и несколько раз выстрели по кузову ВАЗа.
Сообщается, что причиной конфликта стало несвоевременное перестроение отечественного авто, которое едва не привело к столкновению.
Водитель «шестёрки» обратился в полицию с заявлением на обидчика. Момент, когда водитель иномарки достаёт пистолет, был запечатлен на камеру смартфона.
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Фото: «E1.ru»
Предварительно было установлено, что водитель внедорожника использовал пневматический пистолет. Проводится проверка. Личность мужчины также определили. Сейчас его пытаются поймать: ориентировки переданы всем нарядам полиции Екатеринбурга.
Видео: «E1.ru»
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