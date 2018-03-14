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Корабль или арки-светильники: тагильчане выбирают проект моста через пруд (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Корабль или арки-светильники: тагильчане выбирают проект моста через пруд (ФОТО)

14 марта, 18:00Общество
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