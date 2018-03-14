Тагильские коммунальщики не могут почистить двор после аварии

Утром, 12 марта, во дворе дома №7 по улице Валегинская в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария – здесь прорвало канализацию. Потоки воды затопили большую часть территории двора, включая парковку. Спустя несколько дней последствия аварии так и не устранили.

Жители дома жалуются, что во дворе негде припарковать автомобили. Если личный транспорт оставить на толстой ледяной корке, то из-за перепада температур к следующему утру машина может примерзнуть ко льду.

В управляющей компании «УК Дзержинского района» корреспонденту портала заявили, что чисткой двора занимается организация, которой принадлежат канализационные сети, то есть ООО «Водоканал». В самой организации оперативный комментарий получить не удалось, так как заместитель директора по производству Евгений Захаров находился на совещании.

Сотрудники администрации Дзержинского района заявили, что компания, которой принадлежат сети, выполнит уборку территории после аварии:

По правилам содержания инженерных сетей, которые есть в городе, устранение лежит на арендаторе или собственнике инженерных коммуникаций. Это прописано в постановлении № 147 от 9.02.2012 года «Об утверждении правил содержания подземных инженерных сетей рассказывают в районной администрации.

Решение проблемы тагильчан,