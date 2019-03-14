«Аэрофлот» готов заплатить за редизайн обновленного сайта 260 млн рублей
«Аэрофлот» оценил услуги по редизайну своего сайта и мобильных приложений в 260 миллионов рублей. Однако авиакомпания выпустила последнее обновление несколько дней назад.
В пресс-службе «Аэрофлота» объяснили, что высокая скорость развития информационных технологий обязывает компанию идти в ногу со временем и обновить сайт, а также все приложения. Там добавили, что сайт обновлялся в последний раз в 2010 году, а приложения – в 2012. Об этом пишет телеканал «360».
По данным онлайн-магазина App Store, последнее обновление выходило три дня назад, а не в 2012 году, как сообщили в пресс-службе авиакомпании. В описании обновления сказано, что в новой версии были исправлены ошибки, связанные с процессом покупки билетов, а также добавлена услуга по заказу трансфера.
В прошлом году «Аэрофлот» заключил контракт с «Рамакс Интернейшнл» на модернизацию своих интернет-ресурсов. Контракт на сумму 28,3 миллиона рублей предполагает внедрение технологии двухфакторной аутентификации программы как на сайте, так и в личном кабинете.
В 2017 году «Аэрофлот» предлагал 19,9 миллиона рублей за разработку функциональности «Плати легко» для основного, мобильного сайтов и мобильных приложений ПАО «Аэрофлот».
Теперь авиакомпания планирует потратить 260 миллионов рублей на обновление дизайна своего сайта и мобильного приложения. Редизайн последнего обойдется в 74,2 миллиона рублей. Такую сумму «Аэрофлот» готов выделить после опроса крупнейших компаний, разрабатывающих программное обеспечение. Тем не менее, эксперты сомневаются, что такие суммы обоснованы.
По словам разработчика парковочного приложения ParkApp Евгения Либермана, предложенные «Аэрофлотом» суммы слишком завышены для работ по редизайну любого сайта или приложения. Либерман отметил, что разработка нового мобильного приложения стоит дороже редизайна. А уж цена в 74 миллионов рублей за модернизацию и подавно выглядит мифической. По словам эксперта, даже дизайнер Артемий Лебедев за свою работу таких денег не попросит.