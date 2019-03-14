«Аэрофлот» готов заплатить за редизайн обновленного сайта 260 млн рублей

В пресс-службе «Аэрофлота» объяснили, что высокая скорость развития информационных технологий обязывает компанию идти в ногу со временем и обновить сайт, а также все приложения. Там добавили, что сайт обновлялся в последний раз в 2010 году, а приложения – в 2012. Об этом пишет телеканал «360».

По данным онлайн-магазина App Store, последнее обновление выходило три дня назад, а не в 2012 году, как сообщили в пресс-службе авиакомпании. В описании обновления сказано, что в новой версии были исправлены ошибки, связанные с процессом покупки билетов, а также добавлена услуга по заказу трансфера.

В прошлом году «Аэрофлот» заключил контракт с «Рамакс Интернейшнл» на модернизацию своих интернет-ресурсов. Контракт на сумму 28,3 миллиона рублей предполагает внедрение технологии двухфакторной аутентификации программы как на сайте, так и в личном кабинете.

В 2017 году «Аэрофлот» предлагал 19,9 миллиона рублей за разработку функциональности «Плати легко» для основного, мобильного сайтов и мобильных приложений ПАО «Аэрофлот».

Теперь авиакомпания планирует потратить 260 миллионов рублей на обновление дизайна своего сайта и мобильного приложения. Редизайн последнего обойдется в 74,2 миллиона рублей. Такую сумму «Аэрофлот» готов выделить после опроса крупнейших компаний, разрабатывающих программное обеспечение. Тем не менее, эксперты сомневаются, что такие суммы обоснованы.