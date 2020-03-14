В свердловском главке ФСБ идет внутренняя проверка с последующими отставками
Сегодня, 14:00ОбществоФото: instagram.com/mvd_fsb_rossii
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В главном управлении ФСБ Свердловской области идет проверка сотрудниками службы инспекции ведомства, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
По мнению инсайдеров, инициатором проверки мог стать руководитель ГУ ФСБ Алексей Зиновьев, занявший пост в сентябре прошлого года. Ревизия поможет ему сделать кадровые перестановки и избавится от руководства главка, которое не собирается самостоятельно покидать свои должности.
Также есть предположение, что проверка поможет устранить внутренние вмешательства ФСБ в работу полиции и укрепит отношения Зиновьева с новым руководством свердловского управления МВД, которые ранее были напряженными.
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