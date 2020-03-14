В Екатеринбурге при ямочном ремонте рабочие утрамбовывают асфальт ногами

На кадрах снятого журналистом издания ролика видно, как рабочий при помощи лопаты ссыпает асфальтовую смесь в яму, а сверху трамбует ее ногами. Этот способ укладки использовался на участке улицы Куйбышева от цирка до улицы Белинского.

По словам активиста проекта «РосЯма», члена Общественной палаты Екатерины Петровой, такой ремонт — это лишь временная мера. Асфальт из колеи будет выкатан машинами за несколько дней.

Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам благоустройства и транспорта Алексей Бубнов пока никак не прокомментировал данную ситуацию.