Французское кино такое французское... Все на кинофестиваль в «Красногвардеец»!

Корреспондент TagilCity.ru побывала на пятничном киноперфомансе, где беседовала с Виталием Скоревым, настоящим киноманом, представителем киноклубов «Киногурман» и «Маргинальное кино». Нас прежде всего интересовал вопрос: подобное событие в городе происходит впервые, найдет ли фестиваль своего зрителя?

Действительно, во время просмотра картины «Спасайся, кто может» Жана Люка Годара (представитель французского кинотечения «Новая волна») сцены пощечины, поцелуя, прощания даны так, как они ощущаются нами в жизни, вне режима реального времени. К примеру, пощечина длится менее секунды, но являет собой бурю эмоций. Чтобы передать это, режиссер замедляет фрагмент.

В фильме происходят резкие смены кадров, внезапная смена звуков,есть множество откровенных сцен, будто обнажающих нас самих – все это заставляет тебя думать, умственно работать на протяжении всего сеанса.

Это необычное кино, но тем оно притягательней. Мы искренне рекомендуем вам посетить неделю французского кино, которая продлится вплоть до 19 апреля. Каждый день – это новый фильм и новый шаг в таинство французского кинематографа.

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