В Тагиле теплеет: ходить по льду с каждым днем все опаснее!

Спасатели города озвучивают несколько правил, по которым можно определить прочность льда:

Кроме того известно, что если в течение хотя бы трех дней, когда температура воздуха 0 градусов или выше, прочность льда снижается на 25%. На будущую неделю прогноз синоптиков как раз «плюсовой».

Что делать, если вы провалились под лед?

Главное – не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. Следует широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.

Затем:

Если вспоминать чрезвычайные ситуации этой зимой, очень большой резонанс вызвал случай с лошадью, которая чуть не утонула. 14 декабря 2013 года хозяйка коня вела его через пруд, и в 350 метрах от берега лед треснул. Только благодаря своевременному реагированию бригады спасателей и правильным действиям тагильчанки в первые минуты ЧП страшных последствий удалось избежать.

На фото вид тагильского пруда в выходные, автор - Александра Малык.