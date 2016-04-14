В Нижнем Тагиле студенты РГППУ провели развивающее занятие для детей заключенных женщин (ФОТО)
14 апреля 2016, 15:25ОбществоТимофей Данилов
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Мероприятия приурочено к Международному дню мецената и благотворителя.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 апреля студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета навестили малышей из Дома ребенка ИК-6. В нем воспитываются дети, чьи матери отбывают срок в колонии.
Студенты группы «Социальная работа» РГППУ играли с малышами в развивающие и спортивные игры.
Кроме того, гости подарили Дому ребенка памперсы, игрушки, а также тактильную книгу, которую сделали своими руками.
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© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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