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В Нижнем Тагиле студенты РГППУ провели развивающее занятие для детей заключенных женщин (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле студенты РГППУ провели развивающее занятие для детей заключенных женщин (ФОТО)

14 апреля 2016, 15:25ОбществоТимофей Данилов
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