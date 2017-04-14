Пожилая тагильчанка была найдена: изначально родственники неправильно указали её фамилию

При проверке по фамилии Молчанова сотрудники полиции выяснили, что женщина находится в учреждении здравоохранения еще с 6 апреля, передает пресс-служба МВД.

В больнице она оказалась благодаря неравнодушному жителю города, которого попросила помочь ей добраться до дома по улице Высокогорская. Как позже выяснилось, старушка совсем недавно живет в Тагилстроевском районе, однако память её приводит в прежний дом.

В полиции порекомендовали родственникам тщательнее следить за пожилой женщиной. Некоторое время она пробудет в больнице.

Тагильчанам, чьи родные также страдают от расстройства памяти, посоветовали оставлять контактные данные в одежде пенсионеров.