Пожилая тагильчанка была найдена: изначально родственники неправильно указали её фамилию
14 апреля 2017, 09:15Общество
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Пропавшая 79-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила была найдена. Как оказалось, родственники при проверке городских больниц неправильно указали фамилию пропавшей женщины, – Мохтанова.
Сюжеты: Нижний Тагил
При проверке по фамилии Молчанова сотрудники полиции выяснили, что женщина находится в учреждении здравоохранения еще с 6 апреля, передает пресс-служба МВД.
В больнице она оказалась благодаря неравнодушному жителю города, которого попросила помочь ей добраться до дома по улице Высокогорская. Как позже выяснилось, старушка совсем недавно живет в Тагилстроевском районе, однако память её приводит в прежний дом.
В полиции порекомендовали родственникам тщательнее следить за пожилой женщиной. Некоторое время она пробудет в больнице.
Тагильчанам, чьи родные также страдают от расстройства памяти, посоветовали оставлять контактные данные в одежде пенсионеров.
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