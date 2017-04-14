«Сложившаяся филиальная система губительна для образования в городе»: мэр Нижнего Тагила призвал к переменам в сфере образования (ВИДЕО)

Тему проблем высшего образования в Нижнем Тагиле на форуме поднял студент 3-го курса НТГСПИ:

Многие молодые люди, которые покидают Нижний Тагил, делают это из-за стремления получать образование по профилю, по которому нет возможности обучаться в нашем родном городе. […] Ждёт ли сферу образования какое-то развитие в нашем городе, в чем оно будет заключаться?

Почему молодёжь Нижнего Тагила мигрирует в другие города?

Обсуждение вопросов образования начинается на 33:35.

Мэр сообщил, что ранее он принимал участие в обсуждении программы развития Нижнего Тагила вместе со специалистами фонда «Сколково». Особое внимание в этой программе уделялось именно вопросам образования.

На образовании мы делали особый акцент. В дальнейшем надеемся получить поддержку на региональном и федеральном уровне сообщил Сергей Носов.

По мнению градоначальника, сложившаяся на сегодняшний момент система образования в Нижнем Тагиле, когда вузы являются не самостоятельными, а филиалами, не отвечает городским интересам. Ранее, напомним, мэр выступил с инициативой создания в городе независимого университета.

На сегодняшний момент мы видим следующую ситуацию, что филиальная система, которая сложилась в Нижнем Тагиле, губительна для высшего образования в городе выразил точку зрения Сергей Носов.

По мнению городского главы, эту ситуацию нужно ломать.

Что предстоит сделать – это сломать ситуацию. Мы постараемся это сделать. Если не получится, нужно всё-таки найти решение по изменению системы высшего образования в Нижнем Тагиле рассказал Сергей Носов.

Сделать это предполагается благодаря сохранённой и ныне существующей в Нижнем Тагиле научной, кадровой и материальной базе.

Есть такие искорки, звёздочки, которые ещё сохранились, например, кафедра машиностроения филиала УГТУ-УПИ является второй в Российской Федерации после МГТУ им. Баумана по авторитетности выпускников, по доверию к ним работодателей. У нас есть прекрасные конструкторские бюро, институт испытания металлов. У нас есть, от чего оттолкнуться, и мы понимаем, как это жизненно важно для города отметил Сергей Носов.

По итогам этой работы, в будущем, Нижний Тагил и Урал в целом должны стать тем местом, где молодые люди смогут реализовывать себя, не покидая родного края.

Наша задача, помимо того, чтоб дать образование, дать возможность реализации молодым людям на родном Урале заключил Сергей Носов.