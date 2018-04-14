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Екатеринбуржец получил грант от Путина на создание цифрового альбома о камнях Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец получил грант от Путина на создание цифрового альбома о камнях Урала

14 апреля, 11:30Общество
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