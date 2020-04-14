В Нижнем Тагиле на Вагонке проверили проведение дезинфекции в подъездах

Директор УК «ЖКУ» Валентина Овсянникова предоставила проверяющим графики по проведению дезинфекции мест общего пользования, а также продемонстрировала средства, используемые для обработки подъездов. По ее словам, УК обслуживает 153 дома. Раз в неделю проводится мытье полов. Обработка входных групп, дверных ручек и перил делается чаще.

В доме № 44 на улице Пихтовой комиссия графиков уборки не обнаружила. В одном из подъездов на лестничных маршах и площадках рядом с мусоропроводом был обнаружен мусор. Дом обслуживает управляющая компания «ДР». По словам жительницы дома, влажную уборку не проводили давно.