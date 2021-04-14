Партия пенсионеров: здоровье населения - ключевой элемент национальной безопасности

По словам заместителя председателя партии Владимира Ворожцова, в нынешних условиях видно, что медицина и здравоохранение становятся одними из самых важных факторов системы безопасности страны. Партия предлагает давать оценку работе системы здравоохранения как важнейшего элемента системы госбезопасности. В сложившейся ситуации отношение к здравоохранению должно быть соответствующим. Это один из наиболее важных элементов системы нацбезопасности.