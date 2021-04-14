Партия пенсионеров: здоровье населения - ключевой элемент национальной безопасности

По словам заместителя председателя партии Владимира Ворожцова, в нынешних условиях видно, что медицина и здравоохранение становятся одними из самых важных факторов системы безопасности страны. Партия предлагает давать оценку работе системы здравоохранения как важнейшего элемента системы госбезопасности. В сложившейся ситуации отношение к здравоохранению должно быть соответствующим. Это один из наиболее важных элементов системы нацбезопасности.
Министерство здравоохранения и органы здравоохранения нужно приравнять по статусу и значению к таким федеральным ведомствам, как Министерство обороны и Министерство безопасности. Члены Партии пенсионеров уверены, что Минздрав РФ по статусу должен соответствовать Минобороны РФ. В итоге государственные инвестиции в медицину сравняются с инвестициями на оборону, подчеркнул Ворожцов.
Один из главных тезисов форума «Медицина, доступная каждому» звучал: «Врач - ключевое звено здравоохранения». Об этом пишет novostivolgograda.ru.
По мнению председателя Партии пенсионеров, врач должен превратиться в субъект медицинской деятельности. Лицензировать нужно не больницы, а врачей, к которым в лечебное учреждение идет пациент.
Президент Общества врачей России Олег Янушевич выступил на мероприятии. Он указал на стабильность и актуальность подходов Партии пенсионеров к решению важной социальной задачи. Речь идет об организации доступной и качественной медицинской помощи каждому жителю страны.
Владимир Ворожцов добавил, что если власти действительно хотят обеспечить населению доступ к качественной медицинской помощи, то они обязаны защищать медицинский персонал. Сегодня медики оказались униженными и бесправными заложниками горе-реформаторов. Последние отдают предпочтение бюрократии, расчетам и формулам, и этим они наносят ущерб непосредственной работе по оказанию помощи.
"Проблемы, связанные с хроническим недофинансированием и коммерциализацией здравоохранения, приводят к срыву нормального взаимодействия врачей и пациентов. Пациенты жалуются, и справедливо, на грубость и равнодушие врачей.
На форуме привели случай, когда от пожилой женщины, только что перенесшей микроинсульт, потребовали, чтобы она «быстрее раздевалась»! Врачи, со своей стороны, говорят о неуважении общества, доходящем до потребительского экстремизма.
В основе взаимных претензий – профессиональное выгорание врачей. Они просто не справляются с нагрузкой, усугубленной необходимостью заполнять всевозможные отчеты. По статистике, более чем 70% медработников – в состоянии профессионального выгорания, а более 80% россиян недовольны качеством бесплатной медицинской помощи.
Ясно, что положение сложилось нестерпимое. Я полностью согласен с Владимиром Ворожцовым, который заявил, что медицина и здравоохранение становятся важнейшими факторами системы безопасности государства. Пандемия коронавируса это показала более чем убедительно.
Именно поэтому Партия пенсионеров требует отказаться от системы медицинского страхования как от полностью не оправдавшей себя и восстановить бюджетную модель финансирования медицинских организаций", - прокомментировал председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов.