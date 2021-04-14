Закон о креативной индустрии разработают в Свердловской области до конца 2021 года

В 2020 году в рамках программы, которая реализуется при помощи Агентства стратегических инициатив, одним из лидеров стал проект из города Сысерть. Он дошел до президента ведомства, была высказана идея о том, что в России много заброшенных территорий, которые используются неэффективно и в них надо вдохнуть новую жизнь.