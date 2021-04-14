Закон о креативной индустрии разработают в Свердловской области до конца 2021 года

Сегодня, 13:56ОбществоЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
14 апреля в Нижнем Тагиле министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова рассказала, что закон уже готовится в рамках комплексного проекта о создании креативных индустрий в Свердловской области.
Мы начинаем с публичного обсуждения, и по факту доработки уже представляем в Законодательное собрание, чтобы к концу года у нас появился закон о создании креативных индустрий,пояснила Виктория Казакова.
Министр отметила, что в рамках закона должны быть представлены механизмы, которые позволяют предоставлять объекты муниципальной и областной собственности под создание креативных индустрий.
В 2020 году в рамках программы, которая реализуется при помощи Агентства стратегических инициатив, одним из лидеров стал проект из города Сысерть. Он дошел до президента ведомства, была высказана идея о том, что в России много заброшенных территорий, которые используются неэффективно и в них надо вдохнуть новую жизнь.
К сожалению, экономика таких территорий складывается не очень хорошо. У нас есть успешные проекты, но, к сожалению, устойчивой модели реализации таких площадок не существует, рассказала руководитель центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева.
По итогам форума будут сформулированы поручения президента России Владимира Путина, из которых и сложилась программа. На примере 10 регионов и 10 площадок нужно отработать модель максимально эффективного пространства на заброшенных территориях для создания кластеров.
Мы высказали гипотезу, что пространства могут оживляться не только через бизнес, но и креативную экономику. Если говорить просто, то креативная индустрия возникает когда есть высокая добавленная стоимость. Условно говоря, вы можете продавать алмаз, а можете продавать кольцо Картье, пояснила Журавлева.
Она отметила, что в 2021 году нужно решить сложную задачу: на примере пилотных площадок показать новую экономику. На проект заявился 81 регион, около 50 тысяч человек, до конца дошло 76 из них.