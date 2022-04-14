Стала известна дата прощания с умершим в Екатеринбурге цыганским бароном

Названа дата прощания с бароном цыганского табора Михаем Дицей с улицы Шекспира в Екатеринбурге. Он скончался в ночь на 13 апреля. Много лет он был лидером и боролся за права цыган.

У Михая было онкологическое заболевание. Оно в результате привело к смерти. Барону было 70 лет. Планируется, что прощание с ним состоится 16 апреля. По словам родственников, усопший был православным, его будут хоронить по цыганскому обычаю. Это значит, что три ночи тело будет находиться в доме, чтобы у близких и знакомых была возможность попрощаться. Семья также накроет стол, чтобы помянуть его и выпить чаю. На третий день в церкви проведут отпевание и дальше уже состоится погребение. При этом разрешается присутствовать на похоронах только мужчинам. По традиции следующим бароном должен стать брат умершего Руппа Бакрович. Михай Дица возглавлял один из наиболее сильных цыганских таборов России. Котляры придерживаются цыганских законов. Женщины у них занимаются хозяйством, а мужчины продают металлы или строители.

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