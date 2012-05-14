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Более 60% курильщиков не откажутся от табака из-за пугающих картинок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 60% курильщиков не откажутся от табака из-за пугающих картинок

14 мая 2012, 11:40ОбществоЕвгения
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