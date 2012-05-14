Более 60% курильщиков не откажутся от табака из-за пугающих картинок

Минюст России в четверг зарегистрировал приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении предупредительных надписей о вреде курения, сопровождаемых рисунками». Согласно приказу, картинки с изображением страшных последствий курения появятся на сигаретных пачках уже в 2013 году.

Большинство опрошенных курильщиков - свыше 60% - не сомневается: даже самое жуткое изображение на пачке не помешает курильщику достать из нее очередную сигарету. Ведь большинство любителей дыма и без напоминаний давно знают, что курение вредит здоровью, но продолжают покупать табак говорится в сообщении.

Если человек хочет курить, то какие-то там рисунки не заставят его бросить уверен один из участников опроса, оставивший комментарий. Среди любителей табака мужчин больше, чем женщин, но разница незначительна - 62% против 58%.

Около 15% респондентов не исключают, что пугающие картинки вполне могут заставить их отказаться от курения. Интересно, что в эффективность страшных картинок больше верит молодежь до 24 лет (18% против 9% среди курильщиков старше 45 лет). Ранее эксперт комиссии Общественной палаты России по социальным вопросам и демографической политике Дарья Халтурина заявила РИА Новости, что наиболее эффективны устрашающие картинки будут среди подростков и женщин. По ее словам, подростки и женщины часто начинают курить, потому что им это кажется элементом стильной, гламурной жизни.