Дебют кроссовера Chevrolet Tracker состоится в Париже
15 мая 2012, 05:52ОбществоРОман БОТов
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На международном автосалоне в Париже состоится мировая премьера компактного кроссовера Chevrolet Tracker. Благодаря просторному 5-местному салону, а также самому вместительному в данном классе багажному отделению, этот автомобиль сможет удовлетворить ожидания покупателей более чем из 140 стран. Весной 2013 года Chevrolet Tracker появится в дилерских центрах вслед за среднеразмерным седаном Malibu, пикапом Colorado, среднеразмерным SUV Trailblazer и универсалом Cruze.
Высокий потенциал и надежность кроссовера демонстрирует мощный, атлетичный внешний вид. Дизайн и оборудование интерьера модели Tracker соответствуют стандартам, принятым в сегменте более дорогих автомобилей, и гармонично сочетаются с чертами глобального языка Chevrolet, использованного при создании дизайна внешнего вида. «Универсальная, экономичная, с отличной управляемостью – модель Tracker призвана проложить Chevrolet дорогу в сегмент компактных кроссоверов, стремительно набирающих популярность среди городских жителей всего мира, – заявила Сьюзан Доэрти (Susan Docherty), президент и управляющий директор Chevrolet Europe.
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