Дебют кроссовера Chevrolet Tracker состоится в Париже

Высокий потенциал и надежность кроссовера демонстрирует мощный, атлетичный внешний вид. Дизайн и оборудование интерьера модели Tracker соответствуют стандартам, принятым в сегменте более дорогих автомобилей, и гармонично сочетаются с чертами глобального языка Chevrolet, использованного при создании дизайна внешнего вида. «Универсальная, экономичная, с отличной управляемостью – модель Tracker призвана проложить Chevrolet дорогу в сегмент компактных кроссоверов, стремительно набирающих популярность среди городских жителей всего мира, – заявила Сьюзан Доэрти (Susan Docherty), президент и управляющий директор Chevrolet Europe.