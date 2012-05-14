Госдума решила заставить владельцев скутеров сдавать на права

Изменения планируется внести в статью 25 закона «О безопасности дорожного движения». Беляков подчеркнул, что доступность скутеров и отсутствие необходимости получать на управление ими права делает эти ТС популярными в России. Неопытные водители-подростки часто провоцируют ДТП со смертельным исходом с участием этих транспортных средств, заявил Беляков. По российским законам на ТС с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров получать права не нужно. Депутаты Госдумы уже выдвигали аналогичный законопроект в октябре 2010 года, однако он был отклонен. С предложением ввести права для водителей скутеров и мопедов ранее выступали и представители ГИБДД. Автоинспекция заявляла о своей готовности начать выдавать новые удостоверения с весны 2011 года. Ранее сообщалось, что в первой половине 2011 года в России наблюдался 27-процентный рост количества ДТП со смертельным исходом по сравнению с предыдущим годом. Было зарегистрировано 16 смертей в 220 авариях с участием мопедов и скутеров. Травмы получили 222 человека, 26 из них - дети.