По случаю Дня Победы тагильские ветераны получат единовременную выплату от государства

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат по 5 тысяч рублей.

А по одной тысяче рублей заплатят ветеранам Великой Отечественной, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, обладателям орденов или медалей СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, а также бывших совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто.