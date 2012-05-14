Суперкар Porsche 918 впервые засняли шпионы

ru Серийный вариант родстера Porsche 918 получит слегка другой по форме капот, уменьшенные воздухозаборники, а также более длинные двери. Поменяли свое расположение и патрубки выхлопной системы. Ранее сообщалось, что в движение спорткар приводится гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя V8 мощностью 578 л.с. и электромоторов с суммарной отдачей 274 силы. На конвейер новинка встанет уже в следующем году. Всего на заводе в Цуффенхаузене будет собрано 918 таких родстеров. Цена в России составит 991300 евро.