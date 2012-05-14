Суперкар Porsche 918 впервые засняли шпионы
14 мая 2012, 06:59ОбществоРОман БОТов
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Журналистам уже удалось поездить на прототипе нового спорткара марки Porsche - модели с индексом 918, но фотографий тестовой машины не было. Теперь в объективы фотокамер впервые попал уже дорожный вариант новинки. Заметно, что в ряде деталей автомобиль отличается от представленного ранее концепта, отмечает Drive.
ru Серийный вариант родстера Porsche 918 получит слегка другой по форме капот, уменьшенные воздухозаборники, а также более длинные двери. Поменяли свое расположение и патрубки выхлопной системы. Ранее сообщалось, что в движение спорткар приводится гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя V8 мощностью 578 л.с. и электромоторов с суммарной отдачей 274 силы. На конвейер новинка встанет уже в следующем году. Всего на заводе в Цуффенхаузене будет собрано 918 таких родстеров. Цена в России составит 991300 евро.
Фото: autocar.co.uk
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