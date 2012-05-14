Тагильчане поборются в знании ландшафтного дизайна

Конкурс, или акция, проводится в три этапа. До 10 июня участники должны будут разбить и сформировать клумбу в применением железа, камня, дерева или пластика на территории центрального парка, с 1 по 20 июня – посадить растения. А далее с 1 по 10 августа жюри конкурса оценить работы и подведет итоги. Организаторы акции готовы помочь участникам конкурса и предоставить инструменты для посадки цветов и ландшафтного дизайна, а также частично рассаду.

Такая акция несет в себе очень полезную нагрузку: знание ландшафтного дизайна пригодится не только в декоре общественных участков, но и в благоустройстве личных территорий будь то приусадебная площадка или вообще внутреннее обустройство дома. Взять хотя бы незаметный, на первый взгляд, элемент дома: лестница. С одной стороны достаточно взять и купить монолитные ступени для ее постройки. Но с другой стороны ступени для лестницы или ступени на крыльцо тоже имеют свою эстетическую ценность. И для создания целостного образа лучше ознакомиться с каталогом ступеней, которые предлагает компания занимающаяся продажей ступеней в интернете.