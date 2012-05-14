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В Америке 1,5-годовалую девочку заподозрили в терроризме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Америке 1,5-годовалую девочку заподозрили в терроризме

14 мая 2012, 10:18ОбществоВалерия Лошкарева
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