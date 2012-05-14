В Америке 1,5-годовалую девочку заподозрили в терроризме

Сотрудник авиакомпании JetBlue поднялся на борт самолета, который должен был вылететь в Ньюарк (штат Нью-Джерси), и сообщил родителям девочки, что она находится в так называемом «стоп-листе». Туда заносятся фамилии и имена террористов, а также людей, подозреваемых в терроризме. The New York Post приводит имя девочки - Рианна (Riyanna). Фамилия и имена ее родителей не называются.

В конечном итоге семье разрешили вылететь, однако от полета они отказались, заявив, что находятся в замешательстве. По мнению отца девочки, внимание к ним было привлечено из-за того, что они являются выходцами с Ближнего Востока. Кроме того, по словам мужчины, его супруга была в хиджабе. Об этом они рассказали телеканалу WPBF.