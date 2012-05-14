Загадочных трубкозубов теперь можно увидеть в зоопарке Екатеринбурга
Трубкозубов теперь можно увидеть в Екатеринбургском зоопарке. Для уникальных животных, впервые прибывших в Россию, подготовили вольеры, и теперь они могут предстать перед посетителями.
Напомним, одни из самых загадочных животных мира с телом муравьеда, ушами кролика, пятачком поросенка и хвостом кенгуру, появились в Екатеринбургском зоопарке совсем недавно, ранее этих редких животных в России не было.
Это малоизученное животное — единственный представитель одноименного отряда, семейства и рода. Свое название трубкозуб получил из-за особого строения зубов — сросшихся дентиновых трубочек без эмали и корней, растущих на протяжении всей жизни.
Водятся трубкозубы в африканских саваннах, местные жители называют его аардварк, что переводится как «земляной поросенок». Такое название он получил благодаря славе отличного землекопа и своему аккуратному «пятачку» на конце удлиненной мордочки. За пять минут он может выкопать яму глубиной около метра.
Трубкозубы довольно крупные — длина тела составляет 1 – 1,5 метра, высота в плечах — до 65 см, а вес достигает иногда 80 кг. На передних лапах у трубкозуба по четыре пальца с большими когтями, а задние конечности пятипалые.
Первыми увидеть чудо-животного смогут именно жители и гости Екатеринбурга, так как в коллекциях других зоопарков России трубкозубов нет. Три особи двухгодовалого возраста, самец и две самки сейчас чувствуют себя хорошо и готовы заселиться в новые вольеры на экспозиции зоопарка.