Конкурс видеороликов от полиции Нижнего Тагила: «экстремизму и терроризму – нет!»
МВД Нижнего Тагила приглашает креативных тагильчан, представителей СМИ, творческих коллективов и общественности к участию в творческом конкурсе.
Противодействие экстремизму и терроризму - главная задача современного общества. Так, с 12 мая по 9 июня МВД России проводит конкурс на лучшие видеоролики антиэкстремистской и антитеррористической тематики.
Видеоматериалы, заявки на участие в конкурс и согласие авторов работ на размещение их видео со стороны МВД России в сети Интернет и на сайтах представителей МВД России за рубежом направлять до 2 июня 2014 года в произвольной форме в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 49, или на электронный почтовый ящик МВД в Нижнем Тагиле.
Лучшие из представленных творческих работ МВД России разместит в сети Интернет, где их в течение двух недель ролики смогут оценить пользователи социальных сетей. Победителями станут авторы трех видеороликов, набравших наибольшее количество голосов по сумме Интернет-голосования.
Контактный телефон пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области в городе Нижний Тагил 97-66-40.
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