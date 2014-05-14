Конкурс видеороликов от полиции Нижнего Тагила: «экстремизму и терроризму – нет!»

Противодействие экстремизму и терроризму - главная задача современного общества. Так, с 12 мая по 9 июня МВД России проводит конкурс на лучшие видеоролики антиэкстремистской и антитеррористической тематики.

Видеоматериалы, заявки на участие в конкурс и согласие авторов работ на размещение их видео со стороны МВД России в сети Интернет и на сайтах представителей МВД России за рубежом направлять до 2 июня 2014 года в произвольной форме в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 49, или на электронный почтовый ящик МВД в Нижнем Тагиле.