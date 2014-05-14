ПРОМКО поставило более 500 тонн металлоконструкций для участка системы «Южный коридор"

Проект «Южный коридор» предполагает строительство системы газопроводов протяженностью 2506,2 км на территории 8 субъектов РФ, строительство 10 компрессорных станций. С конца февраля специалисты компании ПРОМКО работали над изготовлением ответственных конструкций для 19 объектов компрессорной станции «Екатериновка»: установки подготовки газа, установки емкости сбора продуктов очистки газа, дизельной электростанции, насосной станции пожаротушения, водозаборных и канализационно-очистных сооружений, ремонтно-эксплуатационного блока, площадки хранения резервного двигателя, КПП с проходной, внутриплощадочных сетей и т.д.

Выполнение заказа заняло три месяца. Металлоконструкции прошли грунтовку и окраску, а также неразрушающий контроль качества на производственном участке компании ПРОМКО. Готовая продукция транспортировалась в Саратовскую область (деревня Малая Екатериновка) силами компании «Простая логистика» - логистического подразделения ПРОМКО.

Справка. Строительство «Южного коридора» позволит направить в регионы центральной и южной части России дополнительные объемы природного газа для развития промышленности, коммунального хозяйства, увеличения темпов газификации. Газопровод пройдет через Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Ростовскую области, Республику Мордовия и Краснодарский край. Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае станет конечной точкой «Южного коридора» и первой – в системе газопроводов «Южный поток», строительство которого было начато в декабре 2012 года. «Южный поток» соединит Россию и Европейский Союз по дну Черного моря.