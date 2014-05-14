Тагильчане против энергетических напитков: сегодня у «Современника» пройдет митинг
Сегодня, 14 мая, в Нижнем Тагиле состоится митинг, целью которого является привлечение внимания к проблеме употребления энергетических напитков в молодежной среде.
Энергетические напитки появились на прилавках сравнительно недавно, но уже пользуются большой популярностью у молодежи. Изготовители обещали, что их товары принесут только пользу, пробуждая организм, но на деле они наносят только непоправимый вред. Минутный бодрящий эффект скрывает за собой головную боль, бессонницу и подавленность. Кроме того, портятся и зубы, а также желудок.
Напомним, Свердловская область в скором времени откажется от продажи «Яги», «Отвертки» и прочих слабоалкогольных коктейлей. Подобный закон уже имеет реальную силу в некоторых субъектах - Ростовской области, Краснодарском крае и Чечне.
Организаторы митинга – Молодежный парламент Свердловской области – приглашают всех небезразличных тагильчан поддержать идею. Митинг состоится с 17:30 до 18:30 на площади возле КДЦ «Современник».
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