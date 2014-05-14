Тагильчане против энергетических напитков: сегодня у «Современника» пройдет митинг

Энергетические напитки появились на прилавках сравнительно недавно, но уже пользуются большой популярностью у молодежи. Изготовители обещали, что их товары принесут только пользу, пробуждая организм, но на деле они наносят только непоправимый вред. Минутный бодрящий эффект скрывает за собой головную боль, бессонницу и подавленность. Кроме того, портятся и зубы, а также желудок.