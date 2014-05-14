Тагильские музыканты вернулись из Венгрии с Гран-при
14 мая 2014, 16:00Общество
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В начале мая воспитанники Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова вернулись с международного конкурса – фестиваля «Майские игры», который проходил в г. Балатонфюреде (Венгрия).
Участники фестиваля соревновались в разных направлениях - вокал, хореография, театральное искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, оркестры и хоры. Конкурсные выступления проходили в музыкальной школе города Балатонфюреда.
Юные тагильские музыканты успешно выступили на международной сцене. Хору младших классов «Колибри» жюри единогласно присудило Гран-при. А Мария Свириденко получила I премию в номинации вокал (руководитель Т. Н. Сазонтова, концертмейстер О. Ю. Цыганцова).
На следующий день после конкурса на открытой площадке Кшифалуди состоялись награждение победителей и гала-концерт, в котором приняли участие и тагильчане.
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