Тагильские музыканты вернулись из Венгрии с Гран-при

Участники фестиваля соревновались в разных направлениях - вокал, хореография, театральное искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, оркестры и хоры. Конкурсные выступления проходили в музыкальной школе города Балатонфюреда.

Юные тагильские музыканты успешно выступили на международной сцене. Хору младших классов «Колибри» жюри единогласно присудило Гран-при. А Мария Свириденко получила I премию в номинации вокал (руководитель Т. Н. Сазонтова, концертмейстер О. Ю. Цыганцова).

На следующий день после конкурса на открытой площадке Кшифалуди состоялись награждение победителей и гала-концерт, в котором приняли участие и тагильчане.