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Тагильские волонтеры в память о погибших тружениках тыла высадили в городе саженцы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские волонтеры в память о погибших тружениках тыла высадили в городе саженцы (ФОТО)

14 мая 2016, 12:10ОбществоТимофей Данилов
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