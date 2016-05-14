Тагильские волонтеры в память о погибших тружениках тыла высадили в городе саженцы (ФОТО)

13 мая волонтеры высадили порядка 50-ти молодых березок и рябины на Кургане Памяти Дзержинского района. В этом месте, между Дворцом ледового спорта и микрорайонами вдоль Ленинского проспекта, в земле захоронены свыше 25-ти тысяч погибших тружеников тыла.

Волонтеры стали продолжателями дела почетного гражданина города Леонида Брисского - многие годы своей жизни тагильчанин занимался благоустройством места массовых захоронений рабочих Уралвагонзавода, а также переселенцев и фронтовиков, умерших в тагильских госпиталях.

Таким образом, благодаря деятельности Леонида Филипповича, в Нижнем Тагиле появилось одно из священных мест, которое связывает нас с памятью о Великой Отечественной войне.

ФОТО: ЦПГИ «Вместе»

Волонтеры надеются, что все, кто придут отдыхать в сквер, будут бережно относиться к зеленым насаждениям.