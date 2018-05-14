Фонтаны в Нижнем Тагиле заработают в середине мая
14 мая, 20:05Общество
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Нижнетагильские фонтаны начнут работать с середины мая. Сейчас их запускают в тестовом режиме.
Сюжеты: Нижний Тагил
До начала сезона подрядная организация провела ремонт конструкций фонтанов Нижнего Тагила. В настоящее время все объекты проходят тестовую проверку. С середины мая фонтаны будут работать в постоянном режиме, сообщает «Тагил-ТВ».
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