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Новости Нижнего Тагила

505 тыс. выделены на замену окон в противотуберкулезном диспансере в Нижнем Тагиле

14 мая 2018, 13:45Добавить новость
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В противотуберкулезном диспансере, расположенном в Нижнем Тагиле на ул. Коминтерна, 62, произведут замену окон. Начальная стоимость контракта 505 626 рублей.

21 апреля ГБУЗ СО «ПТД №3» на официальном сайте госзакупок объявило аукцион, по результатам которого будет выбран подрядчик, который произведет работы по замене окон в здании противотуберкулезного диспансера на ул. Коминтерна, 62. Работы будут проведены в рамках текущего капремонта.

Подрядчик будет определен 14 мая. Ремонтные работы по замене окон должны будут завершиться  в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

В марте два отделения после ремонта открываются в ДГБ Нижнего Тагила, а женская консультация на Вагонке переехала в здание поликлиники для осуществления ремонта

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