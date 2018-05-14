505 тыс. выделены на замену окон в противотуберкулезном диспансере в Нижнем Тагиле

В противотуберкулезном диспансере, расположенном в Нижнем Тагиле на ул. Коминтерна, 62, произведут замену окон. Начальная стоимость контракта 505 626 рублей.

21 апреля ГБУЗ СО «ПТД №3» на официальном сайте госзакупок объявило аукцион, по результатам которого будет выбран подрядчик, который произведет работы по замене окон в здании противотуберкулезного диспансера на ул. Коминтерна, 62. Работы будут проведены в рамках текущего капремонта.





Подрядчик будет определен 14 мая. Ремонтные работы по замене окон должны будут завершиться в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.



В марте два отделения после ремонта открываются в ДГБ Нижнего Тагила, а женская консультация на Вагонке переехала в здание поликлиники для осуществления ремонта.

