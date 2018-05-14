Жители России смогут поблагодарить спасателей через специальный интернет-проект

Интернет-проект был запущен 30 апреля, в День пожарной охраны России. Теперь, чтобы поблагодарить спасателей, можно будет просто зайти на специальный сайт, указать некоторые данные и оставить комментарий. Также к нему можно добавить фотографии и видео с места происшествия.