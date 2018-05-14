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Жители России смогут поблагодарить спасателей через специальный интернет-проект
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители России смогут поблагодарить спасателей через специальный интернет-проект

14 мая, 07:05Общество
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