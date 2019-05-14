В Екатеринбурге директор фирмы пытался скрыть 8 миллионов рублей

Следствием установлено, что в 2018 году обвиняемый, занимая пост директора предприятия, скрыл восемь миллионов рублей денежных средств организации при том, что у компании имелась задолженность по налогам на сумму семь миллионов рублей. Сокрытие денежных средств было осуществлено путем платежей, минуя расчетные счета компании, на которые было выставлено поручение на списание средств в счет уплаты долга по налогам.

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам» (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). В ходе следствия он признал свою вину и погасил задолженность в размере семи миллионов рублей.

В связи с погашением задолженности от мужчины поступило ходатайство о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд, приняв во внимание все обстоятельства, постановил прекратить уголовное преследование в отношении екатеринбуржца и назначить ему наказание в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.