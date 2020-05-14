В Екатеринбурге главврачу грозит увольнение из-за брошенной пенсионерки с COVID-19

Утром, 8 мая, 90-летнюю пенсионерку с коронавирусом родственники обнаружили у подъезда дома. Кроме того, женщина страдает деменцией. Позднее выяснилось, что пенсионерка проходила лечение в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. После того, как у нее был подтвержден коронавирус, ее перевели в ЦГКБ № 6, откуда в тот же день она была переведена в ЦГКБ № 24 с диагнозом «пневмония». Причины, почему женщину оставили возле дома — неизвестны.