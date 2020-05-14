В Екатеринбурге главврачу грозит увольнение из-за брошенной пенсионерки с COVID-19
Сегодня, 09:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура Екатеринбурга ззакончила проведение проверки по факту инцидента, связанного с оставлением 90-летней пенсионерки с подтвержденным COVID-19 без помощи медиков, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам источника, мэрии направлено представление с требованием об устранении нарушений.
Кроме того, инсайдеры в мэрии рассказали изданию, что это может стать поводом для увольнения главного врача ГКБ № 24 Алексея Малинкина.
Утром, 8 мая, 90-летнюю пенсионерку с коронавирусом родственники обнаружили у подъезда дома. Кроме того, женщина страдает деменцией. Позднее выяснилось, что пенсионерка проходила лечение в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. После того, как у нее был подтвержден коронавирус, ее перевели в ЦГКБ № 6, откуда в тот же день она была переведена в ЦГКБ № 24 с диагнозом «пневмония». Причины, почему женщину оставили возле дома — неизвестны.
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