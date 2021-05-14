400 тысяч семей смогут вернуть половину от стоимости путевок в детские лагеря
Сегодня, 16:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi

400 тысяч семей смогут вернуть половину от стоимости путевок в детские лагеря

В этом году более 400 000 человек смогут получить возврат в размере 50% от стоимости поездки ребенка в детский оздоровительный лагерь. В госбюджете на поддержку проекта выделено 5 млрд рублей.

Сообщается, что у Ростуризма уже готовы все необходимые документы, в настоящее время они проходят согласование в профильных ведомствах, пишет «Наш город».

Координатор партпроекта ЕР «Крепкая семья», первый заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева находится в постоянном контакте с представителями правительства. Она регулярно участвует в совещаниях, посвященных кешбэку за детский отдых.

По ее словам, в ЕР заинтересованы в том, чтобы все структуры, занимающиеся детским летним отдыхом, успели внести необходимые для внедрения проекта изменения в документацию и регламент работы.

По мнению возглавляющей движение «Совет матерей России» Татьяны Буцкой, кешбэк за детский отдых — идея крайне актуальная. Это не только финансово поддержит родителей, но и покажет им, что правительство следит за тем, чтобы детский отдых проходил по всем правилам и под надзором государства.

По информации партийного сайта er.ru, Владимир Путин, ранее поддержавший проект кешбэка за детский отдых, поручил запустить проект к 15 мая. Это поможет не только родителям, но и детским оздоровительным лагерям, которые после пандемии находятся не в лучшем финансовом состоянии.

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