400 тысяч семей смогут вернуть половину от стоимости путевок в детские лагеря

Сегодня, 16:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Сообщается, что у Ростуризма уже готовы все необходимые документы, в настоящее время они проходят согласование в профильных ведомствах, пишет «Наш город».
Координатор партпроекта ЕР «Крепкая семья», первый заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева находится в постоянном контакте с представителями правительства. Она регулярно участвует в совещаниях, посвященных кешбэку за детский отдых.
По ее словам, в ЕР заинтересованы в том, чтобы все структуры, занимающиеся детским летним отдыхом, успели внести необходимые для внедрения проекта изменения в документацию и регламент работы.
По мнению возглавляющей движение «Совет матерей России» Татьяны Буцкой, кешбэк за детский отдых — идея крайне актуальная. Это не только финансово поддержит родителей, но и покажет им, что правительство следит за тем, чтобы детский отдых проходил по всем правилам и под надзором государства.
По информации партийного сайта er.ru, Владимир Путин, ранее поддержавший проект кешбэка за детский отдых, поручил запустить проект к 15 мая. Это поможет не только родителям, но и детским оздоровительным лагерям, которые после пандемии находятся не в лучшем финансовом состоянии.