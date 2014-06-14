Ученые разработали способ зачатия ребенка от ДНК трех родителей

Исследователи из США и Великобритании вскоре смогут создать эмбрион человека из трех ДНК, сообщает The Verge.

Дефект митохондриальной ДНК вызывает ряд проблем со здоровьем, в том числе судороги, слепоту, проблемы с сердцем и болезни печени. Кроме того, этот тип ДНК передается только по женской линии, поэтому многие женщины, имеющие это заболевание, опасаются за своих будущих детей.

«Митохондриальная замена» с использованием генов третьего лица может помочь им родить здорового ребенка, к которому генетически привязаны оба родителя.

Суть «метохондриальной замены» состоит в том, чтобы перенести ядро донорской яйцеклетки женщины с нормальными метохондриями в яйцеклетку матери с дефектом ДНК.

Этот метод до сих пор не был опробован на людях, однако уже вызвал целую волну дискуссий. В частности, возникает вопрос, готово ли человечество к генетически «выкроенным» детям и можно ли намеренно манипулировать генами ребенка с точки зрения морали.