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Ученые разработали способ зачатия ребенка от ДНК трех родителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученые разработали способ зачатия ребенка от ДНК трех родителей

14 июня 2014, 09:35ОбществоCorey
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