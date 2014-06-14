Ученые разработали способ зачатия ребенка от ДНК трех родителей
На протяжении более чем 10 лет ученые разрабатывают технику объединения ДНК для рождения ребенка. Исследования ведутся с целью оказания помощи женщинам с митохондриальным заболеванием, которое передается генетически и может распространиться на их детей.
Исследователи из США и Великобритании вскоре смогут создать эмбрион человека из трех ДНК, сообщает The Verge.
Дефект митохондриальной ДНК вызывает ряд проблем со здоровьем, в том числе судороги, слепоту, проблемы с сердцем и болезни печени. Кроме того, этот тип ДНК передается только по женской линии, поэтому многие женщины, имеющие это заболевание, опасаются за своих будущих детей.
«Митохондриальная замена» с использованием генов третьего лица может помочь им родить здорового ребенка, к которому генетически привязаны оба родителя.
Суть «метохондриальной замены» состоит в том, чтобы перенести ядро донорской яйцеклетки женщины с нормальными метохондриями в яйцеклетку матери с дефектом ДНК.
Этот метод до сих пор не был опробован на людях, однако уже вызвал целую волну дискуссий. В частности, возникает вопрос, готово ли человечество к генетически «выкроенным» детям и можно ли намеренно манипулировать генами ребенка с точки зрения морали.
Как сообщает The Verge, на прошлой неделе британская научная группа пришла к заключению, что такая техника рождаемости является безопасной для пациентов, страдающих от митохондриальной болезни, в связи с чем в скором времени британское правительство может законодательно разрешить процедуру митохондриальной замены. Таким образом, первый ребенок с тремя генетическими родителями, вероятно, станет британцем, пишет издание.