«МегаФон» запускает уникальный проект – МегаГороскоп
14 июня 2016, 11:50Обществоoffice@tagilcity.ru
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Абоненты «МегаФона» на Урале теперь могут делать свой выбор, основываясь на мобильных трендах собственного знака зодиака. Оператор создал уникальный проект – проанализировал и выяснил основные предпочтения при покупке телефонов, выборе тарифов, месте проживания для каждого Зодиакального созвездия.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, каждая 3-я женщина и каждый 5-ый мужчина в нашей стране доверяют гороскопу. Некоторые люди даже выстраивают свой ежедневный график, основываясь на том, что предсказали звезды. Мы задались вопросом, как знаки Зодиака влияют на мобильные предпочтения уральцев, и составили рекомендации для комфортного общения рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.
Представляем мобильный астрологический прогноз для Близнецов:
МегаГороскоп для следующего знака Зодиака будет опубликован, как только Солнце переместится в фазу Раков.
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