«МегаФон» запускает уникальный проект – МегаГороскоп

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, каждая 3-я женщина и каждый 5-ый мужчина в нашей стране доверяют гороскопу. Некоторые люди даже выстраивают свой ежедневный график, основываясь на том, что предсказали звезды. Мы задались вопросом, как знаки Зодиака влияют на мобильные предпочтения уральцев, и составили рекомендации для комфортного общения рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.