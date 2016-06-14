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В Ивдельском городском округе травмированный турист был эвакуирован на вертолете МЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Ивдельском городском округе травмированный турист был эвакуирован на вертолете МЧС (ФОТО, ВИДЕО)

14 июня 2016, 15:05Общество
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