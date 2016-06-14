В Ивдельском городском округе травмированный турист был эвакуирован на вертолете МЧС (ФОТО, ВИДЕО)

Туристическая группа в количестве 5 человек совершала движение на квадроциклах по маршруту, проходящему вблизи перевала Дятлова. Перед выходом на маршрут, туристы не зарегистрировались в подразделении МЧС. 11 июня от них поступило сообщение о том, что одному из участников группы, получившему повреждения во время езды по лесу на квадроцикле, требуется эвакуация и оказание медицинской помощи.

Утром 12 июня к туристам направился вертолет Уральского авиационно-спасательного центра. Группа была обнаружена спасателями в одном из горных ущелий, расположенных вблизи поселка Ушма Ивдельского городского округа. Уложенного на носилки пострадавшего 30-летнего мужчину подняли на борт вертолета при помощи внешней лебедки.

Как сообщил участвовавший в спасательной операции сотрудник Уральского авиационно-спасательного центра, оказание помощи пострадавшему было осложнено горным рельефом местности и невозможностью посадить вертолет, ввиду отсутствия посадочной площадки.

Фото и видео с сайта МЧС России по Свердловской области

Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его доставили в больницу. После завершения операции спасательный вертолет возвратился на место постоянной дислокации в город Екатеринбург.