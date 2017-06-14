6 млн рублей компенсации морального вреда намерена требовать воспитательница из Кургана Евгения Чудновец

Как сообщает ТАСС , воспитательница из Кургана уже готовит иск со своим адвокатом, и к концу этой недели он окажется в суде.

Напомним, что приговор Евгении был отменен 6 марта, в этот же день ее выпустили на свободу. Сейчас Евгения занимается общественной деятельностью и заинтересовалась политикой.