6 млн рублей компенсации морального вреда намерена требовать воспитательница из Кургана Евгения Чудновец
14 июня 2017, 09:20Общество
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Евгения Чудновец готовит иск на 6 миллионов. Именно в такую сумму она оценила ущерб, нанесенный ей судебным разбирательством и пребыванием в колонии.
Как сообщает ТАСС, воспитательница из Кургана уже готовит иск со своим адвокатом, и к концу этой недели он окажется в суде.
Напомним, что приговор Евгении был отменен 6 марта, в этот же день ее выпустили на свободу. Сейчас Евгения занимается общественной деятельностью и заинтересовалась политикой.
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