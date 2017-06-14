Гордума Екатеринбурга разработала законопроект по зачислению детей в первый класс
14 июня 2017, 09:45Общество
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Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили вопрос о первоочередной записи в первый класс детей из социально незащищенных семей.
Сюжеты: Екатеринбург
Данный вопрос был поднят давно, когда при зачислении детей в первый класс правоохранители и администрация столкнулись с оформлением фиктивных прописок.
Новый законопроект будет гарантировать первоочередное зачисление в первый класс детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей педагогических работников и детей родителей-инвалидов, пишут «Вечерние Ведомости».
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