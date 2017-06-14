Обманутые дольщики из Екатеринбурга написали письмо Путину и решили выйти на митинг

Уже два года не решается проблема со строительством дома, в который дольщики Екатеринбурга вложили свои деньги. Стройка была заморожена еще в 2015 году, хотя в том же году жилой объект должен был быть сдан в эксплуатацию. В отношении недобросовестного застройщика было возбуждено уголовное дело, но вопрос с возобновлением строительства остается открытым.