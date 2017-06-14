Разновидности кранов шаровых

Со временем изменения коснулись лишь материала изготовления корпусных деталей и их уплотнений. Так, одни из самых первых их моделей в итоге не получили в свое время массового распространения из-за того, что их конструкции тогда недоставало нужного уплотнительного элемента, они были недостаточно герметичны, ведь в те времена попросту еще не был изобретен такой материал, как фторопласт. Впоследствии, в качестве уплотнений на вооружение были взяты тефлон, нитрил каучук и другие типы гуммирования. После того, как производители и компании принялись получать патенты на кран шаровый (ознакомиться с характеристиками можно пройдя по ссылке http://aglant.ru/katalog/krany-sharovye ) и его всевозможные уникальные модификации, было налажено массовое производство по всему миру, ну а дальше история уже известна – ныне разнообразие доступной арматуры данного плана поражает воображение, и порой, не так-то просто сделать выбор в пользу какой-либо модели, среди представленного ассортимента. Поэтому общепринято классифицируются такие изделия по среде их применения, материалам исполнения и варианту монтажа.