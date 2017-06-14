Разновидности кранов шаровых
Одним из актуальных запорных элементов трубопроводов всех видов, безусловно, в настоящее время считаются краны шаровые, с фланцевым, муфтовым и сварным вариантами соединения. Их конструкция проста, надежна и используется уже около века.
Со временем изменения коснулись лишь материала изготовления корпусных деталей и их уплотнений. Так, одни из самых первых их моделей в итоге не получили в свое время массового распространения из-за того, что их конструкции тогда недоставало нужного уплотнительного элемента, они были недостаточно герметичны, ведь в те времена попросту еще не был изобретен такой материал, как фторопласт. Впоследствии, в качестве уплотнений на вооружение были взяты тефлон, нитрил каучук и другие типы гуммирования. После того, как производители и компании принялись получать патенты на кран шаровый (ознакомиться с характеристиками можно пройдя по ссылке http://aglant.ru/katalog/krany-sharovye ) и его всевозможные уникальные модификации, было налажено массовое производство по всему миру, ну а дальше история уже известна – ныне разнообразие доступной арматуры данного плана поражает воображение, и порой, не так-то просто сделать выбор в пользу какой-либо модели, среди представленного ассортимента. Поэтому общепринято классифицируются такие изделия по среде их применения, материалам исполнения и варианту монтажа.
Среди доступных разновидностей изделия рассчитанные для применения в системах тепло-, водо-, газоснабжения, кондиционирования, нефтяных и химических магистралей, атомных и энергетических комплексах, бытовом и коммунальном хозяйстве. Последний пункт наиболее характерен для применения кранов шаровых, ведь ни одна современная система подачи отопления и газа в жилые дома не обходится без данного оборудования. Наиболее часто тут находят применения компактные модели, с муфтовым, резьбовым или комбинированным с приварным соединением. Для газовых систем используют специальные модели, выполненные из наиболее прочных сплавов стали или чугуна, выдерживающие более широкий диапазон температур и давление до 20 атмосфер. Наиболее подходящими считаются цельносварные или литые варианты исполнений корпусов, максимально прочные и герметичные. В крупных технологических системах, конечно более подходят краны с диаметром выше 200 мм, фланцевым соединением, или с патрубками под приварку, их диаметры канала условного прохода могут достигать 1200 мм., а под заказ и больше.